Domenica 24 la quinta edizione di “Prosport City”. Con numeri da record: trentuno le associazioni sportive presenti

CAMPI BISENZIO – Quella in arrivo nel prossimo fine settimana è la quinta edizione di “Prosport City”, una giornata che consentirà a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio campigiano di mettersi in vetrina e fare in modo che chiunque lo desideri possa provare ciò che lo appassiona di più. L’appuntamento, organizzato con il contributo del Comune di Campi, è per domenica 24 settembre nel centro di Campi Bisenzio, per una manifestazione che fa diventare protagonisti i bambini e i ragazzi del nostro territorio. E un format ormai conosciuto che alterna prove di tutti gli sport a esibizioni delle associazioni sportive. La giornata si svolgerà fra piazza Dante e piazza Fra’ Ristoro dalle 11 alle 19. Con numeri da record visto che quest’anno saranno 31 le associazioni sportive presenti e 18 le discipline sportive da poter provare insieme alle esibizioni che si alterneranno per tutto il pomeriggio. “Ogni anno – spiegano dalla Polisportiva 2M, che organizza l’evento – cerchiamo di migliorarci e dare importanza al mondo dell’associazionismo sportivo del Comune di Campi Bisenzio che è per noi un elemento cardine per la crescita dei nostri bambini e e dei nostri ragazzi. All’interno delle associazioni c’è un mondo fatto di persone appassionate che trasmettono valori e cultura sportiva, un mix che supporta i più giovani nello sviluppo e li tieni lontani da scelte sbagliate, facendo raggiungere loro anche ottimi risultati nelle varie discipline”. “Sono orgoglioso – ha aggiunto l’assessore allo sport del Comune di Campi Bisenzio, Davide Baldazzi – che il nostro territorio ospiti una manifestazione di questo rilievo alla quale prenderanno parte ben 31 associazioni sportive di varie discipline che daranno l’opportunità ai giovani di Campi Bisenzio di avere una panoramica completa del panorama sportivo campigiano. L’obiettivo, infatti, è quello di avvicinare sempre di più i giovani allo sport, che ritengo sia elemento di partecipazione sociale, prevenzione e inclusione”. Per iscriversi e partecipare Pro sport Campi Bisenzio (zohopublic.eu)