Domenica 25 la Misericordia di Campi festeggia San Sebastiano. Con una giornata ricca di appuntamenti

CAMPI BISENZIO – La Misericordia di Campi festeggia San Sebastiano. Lo fa domani, a partire dalle 15, con una giornata ricca di iniziative che danno il via anche al programma di appuntamenti organizzati in occasione dei 480 anni dalla fondazione dell’associazione che ricorrono proprio nel 2026. Momenti clou, oltre alla vestizione dei nuovi confratelli e delle nuove consorelle, saranno alle 15.30 l’inaugurazione di una nuova ambulanza (realizzata grazie ai contributi di aziende e cittadini) e di un’auto per i servizi sociali. Mezzi che daranno nuova linfa al “parco macchine” della Misericordia che nel 2025 ha effettuato 2.380 servizi di emergenza, 2.965 servizi ordinari (dimissioni, trasferimenti, dialisi e visite), 8.750 servizi sociali per un totale di 351.504 chilometri percorsi e grazie a 356 volontari che si sono alternati nell’arco dei dodici mesi. Dopo la Messa delle 17 nella chiesa di San Lorenzo, inoltre, saranno inaugurati anche i nuovi locali istituzionali realizzati all’interno di Villa Il Palagio a cui seguirà la presentazione del programma delle iniziative per il 480°.

Con l’inizio del 2026, inoltre, la Misericordia di Campi Bisenzio ha fatto ripartire una bella tradizione, che era già in essere prima del Covid. Il Provveditore Cristiano Biancalani e il Correttore don Ivo Marchi hanno accompagnato nei giorni scorsi in visita presso la sede della Misericordia di Firenze tutti i “vestendi” (nella foto), ovvero coloro che domani diventeranno confratelli e consorelle a tutti gli effetti. Un momento significativo di condivisione e di conoscenza della nostra storia per il quale, insieme alla disponibilità dimostrata nell’occasione, la Misericordia di Campi Bisenzio ringrazia la Misericordia di Firenze (qui di seguito, invece, ilprogramma completo della giornata di domani).