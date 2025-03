Domenica di “battaglie” e di successi per i Cavalieri Union: i risultati del 2 marzo

PRATO – Domenica 2 marzo è stata una giornata intensa per le squadre di Cavalieri Union, con risultati che hanno confermato la competitività e la determinazione del club in tutte le categorie. La prima squadra ha conquistato un successo fondamentale in trasferta, imponendosi 36-30 contro il Petrarca al termine di una partita combattuta fino all’ultimo […]

PRATO – Domenica 2 marzo è stata una giornata intensa per le squadre di Cavalieri Union, con risultati che hanno confermato la competitività e la determinazione del club in tutte le categorie. La prima squadra ha conquistato un successo fondamentale in trasferta, imponendosi 36-30 contro il Petrarca al termine di una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Un match di grande intensità che ha visto i Cavalieri emergere con carattere, guadagnando 5 punti preziosi che permettono di scavalcare Avezzano e salire al settimo posto in classifica. Una vittoria voluta, che conferma la crescita della squadra e l’importanza di ogni singolo punto nella corsa alle zone più tranquille della graduatoria. “È stata una partita che avevamo preparato con grande attenzione, sia in allenamento che in video, – ha commentato il capitano Lorenzo Puglia – sapevamo che il Petrarca ha le qualità per essere una squadra molto dura tra le mura casalinghe e che sarebbe stato necessario giocare un match di carattere per vincere. Avevamo un po’ di delusione dal match perso di un soffio all’andata, ma stavolta siamo riusciti a girare gli episodi in nostro favore, nonostante la partenza sprint dei padovani. Non ci siamo disuniti e con grande maturità abbiamo superato i momenti difficili conquistando un successo molto importante per tutto il gruppo.”

La squadra cadetta ha affrontato una delle formazioni più ostiche del campionato, i Lions Alto Lazio (attualmente secondi), cedendo 26-19 al termine di un incontro molto vivace. Nonostante la sconfitta, i Cavalieri hanno dimostrato di saper reagire ad un inizio difficile con grinta e solidità, riuscendo a strappare un punto di bonus difensivo che si rivelerà prezioso nella lotta per la salvezza. Le mete di Papucci, Aiello, Sernissi e i calci di Tarlini hanno tenuto il team ospite in apprensione fino all’ultimo minuto. La prestazione lascia dunque segnali incoraggianti per le prossime sfide, con l’obiettivo di continuare a migliorare e conquistare punti fondamentali. Queste le parole del coach Lorenzo Calamai: “Probabilmente alla vigilia avrei messo una firma per un punto di bonus difensivo, ma poi la partita ha avuto una storia diversa da quella che ci aspettavamo e credo che avremmo meritato anche qualcosa in più. Abbiamo regalato un po’ troppe occasioni, anche se al momento il punto di bonus ci consente di stare a +11 dalla zona playout”.

La formazione Under 18 regionale ha chiuso il proprio impegno con un pareggio 13-13 contro Pontedera, in un match giocato sul filo dell’equilibrio. Un risultato che testimonia il buon momento della squadra e la capacità di tenere testa agli avversari fino all’ultimo istante. La Under 18 regionale rimane imbattuta da quando ha iniziato la seconda fase organizzata dal CRT. La Under 18 Elite, invece, ha dominato il proprio incontro, superando il Primavera Roma con un netto 29-7. Una prestazione convincente che conferma la capacità di esprimere un rugby di buon livello, mantenendo vive le ambizioni per il prosieguo della stagione grazie al momentaneo terzo posto nel campionato titolo.