Dominijanni (Pd Prato): “Dobbiamo essere riformisti unitari e non in contrapposizione, solo così un partito forte e radicato”

PRATO – “Il Partito Democratico di Prato deve guardare al futuro con determinazione, forte dei risultati ottenuti nelle ultime elezioni regionali”: a dirlo è Andrea Dominijanni, componente segreteria provinciale Pd Prato e responsabile Dipartimento sport Pd Toscana. Oltre a questo Dominijanni è anche coordinatore regionale di Energia Democratica – Area riformista. Che aggiunge: “La segreteria provinciale ha svolto un lavoro eccezionale e di grande impegno per tenere a galla il partito dopo le dimissioni di Ilaria Bugetti, dimostrando grande dedizione e capacità di reazione. In un momento in cui il Paese e la città di Prato affrontano sfide importanti, è fondamentale che il Partito Democratico si presenti compatto e capace di portare avanti temi politici concreti e rispondenti alle esigenze delle persone. Non possiamo permettere che personalismi e logiche di potere minaccino la nostra capacità di rappresentare i cittadini e di lavorare per il bene comune. Come ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nella recente direzione regionale del partito, è necessario essere “riformisti unitari” e non in contrapposizione. Questo significa lavorare insieme, con umiltà e con la consapevolezza che la collaborazione e il dialogo sono essenziali per costruire un Partito Democratico forte e radicato nel territorio. Per questo, invitiamo tutti i militanti e i simpatizzanti del Partito Democratico di Prato a lavorare insieme, per rappresentare i valori della solidarietà, della giustizia sociale e della crescita economica e per lavorare per il bene di Prato e del nostro Paese”.