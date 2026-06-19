Dopo i lavori di ristrutturazione riapre la cappellina del cimitero

POGGIO A CAIANO – Tolta anche l’ultima parte del cantiere dei lavori che interessano il cimitero comunale di Poggio a Caiano e riapre la cappellina del camposanto. Il cantiere del lotto B è, quindi, concluso. La ristrutturazione del camposanto era partita, lo scorso anno, dalla parte che presentava le maggiori criticità strutturali: le coperture del tetto delle due porzioni dei passaggi laterali (quelli a fianco della chiesetta) e la riapertura e messa in sicurezza del passaggio laterale sinistro, che era chiuso da alcuni anni a causa del pericolo di crollo di intonaco del solaio di copertura. Come annunciato a fine maggio, gli ultimi interventi alla chiesa (che era chiusa da tempo) sono terminati e così, come previsto, i lavori si sono conclusi entro la fine di giugno. Giovedì 25 giugno alle ore 18, nella cappellina del cimitero, sarà celebrata una messa in occasione della sua riapertura al culto. Per quanto riguarda il lotto A, il Comune è in attesa di ricevere il via libera dalla Soprintendenza e di approvare il progetto entro la fine di questo mese.

I lavori del lotto A sono quelli che riguardano i settori laterali del camposanto con l’obiettivo di completare definitivamente l’intera area d’ingresso del cimitero. “Era una promessa e l’abbiamo mantenuta, – commenta l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri – ridare dignità ad un luogo che l’aveva persa per lo stato in cui si trovava. C’erano tanti familiari che non potevano recarsi sulle tombe dei loro cari per deporre un fiore o dire una preghiera, dato che uno dei passaggi laterali alla chiesa, dove ci sono i loculi, era chiuso da tempo per problemi di sicurezza. Ed era comprensibile il loro dolore. Sono stati risolti anche i problemi al tetto, problemi che provocavano le infiltrazioni. Adesso siamo in attesa di ricevere l’ok dalla Soprintendenza per partire con l’altro lotto dei lavori”.