Dopo “Non dimentico” Fabio Ness è già al lavoro per il nuovo album con Simone Blanco 

SIGNA – Prosegue il momento positivo per il cantautore signese Fabio Ness, che continua a raccogliere consensi con il singolo “Non dimentico”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali – Spotify, YouTube, Amazon Music, TikTok e Instagram – dal 16 maggio scorso. Dopo la presentazione live del brano, “Non dimentico” sta ottenendo numerosi ascolti, visualizzazioni […]

SIGNA – Prosegue il momento positivo per il cantautore signese Fabio Ness, che continua a raccogliere consensi con il singolo “Non dimentico”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali – Spotify, YouTube, Amazon Music, TikTok e Instagram – dal 16 maggio scorso. Dopo la presentazione live del brano, “Non dimentico” sta ottenendo numerosi ascolti, visualizzazioni e commenti, confermando il percorso artistico intrapreso da Fabio Ness dopo il successo di “Vittime della strada”, singolo che continua ancora oggi a registrare numeri importanti.

Nelle ultime settimane il cantautore è stato inoltre ospite di diverse trasmissioni radiofoniche e televisive, anche di rilievo nazionale. Il videoclip di “Non dimentico” è stato trasmesso da Radio Italia Tv, sul canale 70 del digitale terrestre, regalando al brano un’ulteriore vetrina di prestigio. Nel frattempo Fabio Ness è già al lavoro insieme al suo storico amico e collaboratore musicale Simone Blanco per la realizzazione del nuovo album, che promette di rappresentare un nuovo capitolo della sua storia musicale.

“Il brano “Non dimentico” rappresenta una parte importante del mio percorso artistico e personale, – ha commentato Ness – l’affetto che sto ricevendo dal pubblico mi emoziona ogni giorno e mi dà la forza di guardare avanti. Con Simone Blanco stiamo lavorando a nuovi brani con grande entusiasmo: voglio continuare a raccontare storie vere attraverso la mia musica e regalare nuove emozioni a chi mi segue”. La musica di Fabio Ness accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, in attesa delle prossime uscite e dei nuovi progetti che saranno annunciati nei prossimi mesi. Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire i canali social ufficiali mentre il 17 Luglio dalle 21.30 Fabio sarà a lastra a Signa al bar La Paglia per la presentazione del video e per parlare con il pubblico