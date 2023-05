Due giorni dedicati a grandi e piccoli: gli appuntamenti al Museo archeologico di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Nuovi appuntamenti al Museo archeologico di Gonfienti. Il 13 maggio torna la grande festa dei Musei con la “Notte europea dei Musei”: per l’occasione il Museo sarà visitabile fino a tarda sera dalle 18 alle 23 al prezzo simbolico di 1 euro, senza bisogno di prenotare. L’orario di apertura subirà una variazione, nello stesso giorno sarà infatti chiuso dalle 15 alle 18. La “Notte europea dei musei” è una manifestazione nata in Francia nel 2005 che prevede l’apertura serale ad un prezzo simbolico dei musei, per offrire ai visitatori un’esperienza insolita e avvicinare più cittadini alla cultura, coinvolgendo soprattutto i giovani. L’evento è inserito, in Toscana, nella rassegna Amico Museo, che valorizza il tema della sostenibilità. Per questo motivo il Museo donerà ad ogni famiglia o gruppo in visita, fino a esaurimento scorte, un volume sugli alberi di Campi Bisenzio, per conoscere il nostro ambiente urbano ed evidenziare una ricchezza strategica per lo sviluppo sostenibile delle nostre città. Il 14 maggio sarà invece dedicato ai più piccoli con la Lettura spettacolo “I Romani per gioco” tratta dai libri di Federighi ed. a cura di Andrea Bruno Savelli. Un nuovo emozionante viaggio indietro nel tempo con l’aspirante archeologa Clara. Stavolta la nostra protagonista viaggerà nell’antica Roma, alla scoperta di usi, costumi, vita quotidianae tradizioni, accompagnata da un amico molto speciale. L’attività è gratuita per i bambini, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@museogonfienti.it o telefonando allo 055 8959701 in orario di apertura.