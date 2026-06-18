POGGIO A CAIANO – Due nuovi agenti per la Polizia locale di Poggio a Caiano, guidata dal comandante Ilaria Di Teodoro. Hanno preso servizio martedì scorso e resteranno qui per sei mesi. Si tratta di due giovani, vincitori della selezione che è stata fatta a maggio, affiancheranno il personale della Polizia locale fino alla fine […]

POGGIO A CAIANO – Due nuovi agenti per la Polizia locale di Poggio a Caiano, guidata dal comandante Ilaria Di Teodoro. Hanno preso servizio martedì scorso e resteranno qui per sei mesi. Si tratta di due giovani, vincitori della selezione che è stata fatta a maggio, affiancheranno il personale della Polizia locale fino alla fine dell’anno per rinforzare l’organico lavorando in tutti i servizi giornalieri. “Una boccata d’ossigeno per i nostri agenti, – commenta l’assessore Diletta Bresci che ha la delega alla Polizia locale – nei mesi estivi, con le ferie, il personale è ridotto e con i due nuovi arrivati, ai quali auguro buon lavoro, sarà più facile riuscire a ricoprire le varie esigenze del territorio”.