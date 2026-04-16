“E ancora ti chiamo ti chiamo chimera”: giovedì 16 in biblioteca lo spettacolo dedicato a Dino Campana   

LASTRA A SIGNA – Un viaggio letterario negli scritti di Dino Campana concentrato negli aspetti e nelle parti relative al trinomio l’amore, la donna, la poesia. E’ il reading poetico “E ancora ti chiamo ti chiamo chimera” dedicato a Dino Campana, ideato e prodotto dalla Pro loco Piana di Settimo-Scandicci e realizzato dal Teatro d’Almaviva che […]

LASTRA A SIGNA – Un viaggio letterario negli scritti di Dino Campana concentrato negli aspetti e nelle parti relative al trinomio l’amore, la donna, la poesia. E’ il reading poetico “E ancora ti chiamo ti chiamo chimera” dedicato a Dino Campana, ideato e prodotto dalla Pro loco Piana di Settimo-Scandicci e realizzato dal Teatro d’Almaviva che si terrà domani, giovedì 16 aprile, alle 21 alla biblioteca comunale di Lastra a Signa, produzione Dino Castrovilli, direzione tecnica Federico Coppola. Un’escursione letteraria negli scritti di Dino Campana concentrata però negli aspetti, e nelle parti, relative al trinomio indissolubile l’amore, la donna (o meglio, il femminile), la poesia. Un trinomio che, assieme al viaggio e al paesaggio, costituisce e pervade tutta l’opera, e la vita, di Campana. Lo spettacolo, interpretato da Lorella Serni, che torna a Dino Campana dopo le recenti repliche di Sibilla Aleramo, “Così bella come un sogno”, tratto dalla drammaturgia poetica di Lorenzo Bertolani, che attinge dagli scritti di Dino Campana i passi più belli, drammatici o dolcissimi, comunque di altissimo livello poetico. In un viaggio che, parafrasando proprio il Poeta, si può a buon diritto “chiamare amore”.