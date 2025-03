E’ attivo da ieri il servizio gratuito di rendicontazione delle spese post alluvione del Collegio dei geometri

PRATO – E’ partito ieri il servizio gratuito messo a disposizione dal Collegio dei geometri in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Prato per l’inserimento e la trasmissione sul portale della Regione Toscana della rendicontazione delle spese di rispristino dei danni provocati dall’alluvione del 2 novembre 2023. La procedura è necessaria per ottenere il […]

PRATO – E’ partito ieri il servizio gratuito messo a disposizione dal Collegio dei geometri in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Prato per l’inserimento e la trasmissione sul portale della Regione Toscana della rendicontazione delle spese di rispristino dei danni provocati dall’alluvione del 2 novembre 2023. La procedura è necessaria per ottenere il contributo di sostegno fino a un massimo di 5.000 euro da parte dello Stato. Per caricare la documentazione di spesa i privati cittadini possono accedere autonomamente (con Spid, Cie o Cns) alla propria domanda e caricare i documenti di rendicontazione delle spese fino ad ora sostenute per il ripristino e il riacquisto di beni seguendo le istruzioni per la compilazione elencate sul tutorial e sul videotutorial messi a disposizione della Regione nell’apposita sezione del sito istituzionale Emergenza Alluvione 2023 cliccando su “Rendicontazione privati”. In alternativa il Collegio dei geometri della provincia di Prato mette a disposizione il numero di telefono 338 7571118 a cui rivolgersi per prendere appuntamento con un geometra che assisterà il cittadino nell’inserimento della documentazione fiscale per la rendicontazione. Il servizio, completamente gratuito, è attivo il lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18. La scadenza è fissata al 30 giugno.