“E domani si vedrà ovvero guerra in famiglia”, gli Histriones al teatro Il Gorinello

CAMPI BISENZIO – La compagnia teatrale “Histriones” torna in scena sul palco del Teatro Cesare Rugi “Il Gorinello” dove porta in scena una commedia in vernacolo di Luciano Baroni. Si intitola “E domani si vedrà ovvero guerra in famiglia”, spettacolo diretto da Annalisa Castellani che è in programma fino al 25 gennaio (il sabato alle 21 e la domenica alle 16.45). La vicenda ruota intorno a una famiglia e alle peripezie dei cognati Massimo (Daniele Michelini) e Nello (Giacomo Manetti) che tentano di arricchirsi investendo ripetutamente il denaro in progetti fallimentari. Insieme a loro la mamma di Massimo, Giuliana (interpretata da Marzia Romani), e sua figlia Anna (moglie di Nello, interpretata da Elena Nardi). Insieme a loro molti altri personaggi della commedia. Sono Olga, la giovane cameriera (Irene Galgani), Zermira, la fattoressa (Anna Spinetti), l’impresario teatrale (Andrea Falsetti), signora Meonti (Gianna Danti), il ragioniere (Andrea Vestri). Completano il quadro il direttore di banca (Marco Castellani) e la donna incinta (ruolo condiviso da Elisabetta Paoli e Francesca Cecchini). A seguire le scenografie e gli allestimenti dell’opera sono Gabriele Pieralli e Alessandro Ragusa. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare o scrivere ai numeri 351.9823597 e 351 5863730 (da lunedì a sabato, dalle 09 alle 11.30 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10.30 alle 15.30).