E’ morto Andrea Cantini, il cordoglio della Lega: “Perdiamo un amico stimato”

CAMPI BISENZIO – Ex consigliere comunale ed ex assessore allo sport, è morto Andrea Cantini, 68 anni. Negli ultimi anni aveva militato nella Lega: “La comunità politica della Lega – dicono Federico Bussolin, segretario provinciale Lega Firenze, e Filippo La Grassa, responsabile tesseramento regionale della Lega (nella foto insieme a Cantini) – si stringe nel dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Andrea Cantini, che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui il percorso umano e politico. A nome di tutta la famiglia della Lega, desideriamo esprimere il più profondo e sentito cordoglio per la perdita di Andrea. Oggi non perdiamo soltanto un valido esponente politico del territorio campigiano, ma un amico stimato, un uomo appassionato e un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo amore per il territorio resteranno come un esempio indelebile per tutti noi. Ai suoi cari, vanno, dunque, le nostre più sincere condoglianze, la nostra vicinanza e le nostre preghiere”.