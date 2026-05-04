È morto Vincenzo Felleca, era stato assessore negli anni Novanta

SESTO FIORENTINO – È morto domenica Vincenzo Felleca, era stato assessore al Comune di Sesto Fiorentino negli anni Novanta. Vincenzo Felleca, 80 anni, ex commerciante, era stato assessore dal 1990 al 1994 nella giunta del sindaco Carlo Melani, aveva poi avuto un ruolo di rilievo nella Filcams, all’interno del Consiag e all’Associazionismo sestese. Per la morte […]

SESTO FIORENTINO – È morto domenica Vincenzo Felleca, era stato assessore al Comune di Sesto Fiorentino negli anni Novanta. Vincenzo Felleca, 80 anni, ex commerciante, era stato assessore dal 1990 al 1994 nella giunta del sindaco Carlo Melani, aveva poi avuto un ruolo di rilievo nella Filcams, all’interno del Consiag e all’Associazionismo sestese. Per la morte di Felleca, il cordoglio dell’amministrazione comunale e della giunta sestese che, si legge nella nota, “si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Felleca, assessore nei primi anni Novanta, ricordandone l’impegno dentro e fuori dalle istituzioni, interprete di una visione della politica come servizio per la comunità. Di lui si ricorda anche il grande lavoro in ambito sindacale e, in anni recenti, il ruolo di guida ricoperto per una realtà importante per la nostra città come l’Associazionismo Sestese. Alla famiglia giunga tutta la vicinanza dell’amministrazione comunale”. Felleca è esposto alle Cappelle della Misericordia di Sesto Fiorentino, i funerali si terranno martedì 5 maggio alle 10 alla Pieve di San Martino.