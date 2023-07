“E… state a Campi 2023”: il 26 luglio la Fanfara dei Bersaglieri chiude i mercoledì del centro

CAMPI BISENZIO – Una comunità attiva e che ha voglia di vivere la città. Oltre a un riscontro positivo da parte delle attività commerciali. Questo il bilancio dei mercoledì sera di “E… state a Campi 2023”, promossi dal Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” con il supporto del Comune di Campi Bisenzio e di ChiantiBanca, che hanno animato il centro storico della città con musica live, spettacoli, mercatini artigianali, food e beverage e shopping fino a mezzanotte. “Come presidente di” Fare Centro Insieme” – spiega il presidente Christian Domizio – esprimo la mia soddisfazione per i mercoledì sera in seno all’iniziativa “E… state a Campi” che organizziamo sempre come CCN nel centro storico, nostra area di riferimento. Sono andati bene sia in termini di partecipazione ma anche di performance economica. I miei colleghi sono contenti e abbastanza soddisfatti in un momento generalmente difficile per il commercio”.

Un attento lavoro di cooperazione interna (per il quale Domizio ringrazia Matteo – Bfore, Nicola – Maiano Douglas, Cinzia – Estranea Store, Fabio – Il Gatto e la Volpe, Alessandro e Angela – Smartcall, Antonella e Alex – Pausa caffè, Silvia – Calzature Silvia) e la volontà di creare delle occasioni di vita “su misura” per la comunità di Campi con il coinvolgimento delle diverse attività, dentro e fuori dal centro storico. “Questo bilancio è frutto non del caso, ma perché abbiamo cambiato un po’ metodologia di lavoro, quindi con una maggiore partecipazione nella costruzione degli eventi da parte di un gruppo più largo degli associati a “Fare Centro Insieme”. Abbiamo costruito degli eventi fatti da noi – prosegue Domizio – senza ricercare troppo all’esterno un fornitore che ci portasse un evento già fatto, ma costruendolo all’interno, e i risultati devo dire che si sono visti”. Forte anche l’intervento dell’amministrazione comunale che, nel corso degli eventi, ha ribadito la sua volontà nel sostenere il centro storico e ha contribuito a sanare alcune piccole problematiche pratiche. “In centro di cose ce ne sono tante da fare. I temi riguardano non solo il decoro urbano ma anche l’accessibilità, la viabilità, la situazione dei parcheggi e, su questo, rincontreremo sia l’assessore che il sindaco che si sono dichiarati disponibili alla massima collaborazione». L’appuntamento con l’ultimo mercoledì di “E… state a Campi 2023” sarà il 26 luglio con la Fanfara dei Bersaglieri, in collaborazione con Avis, con partenza alle 21 da piazza Dante.

Sara Coseglia