“E… state a Campi 2023”: il secondo appuntamento con il duo comico Gemelli Siamesi per ridere insieme

CAMPI BISENZIO – Arriva il secondo appuntamento dell’“E… state a Campi 2023” all’insegna della comicità con I Gemelli Siamesi in scena mercoledì 5 luglio nel centro di Campi Bisenzio. Dopo il successo della prima serata con la musica travolgente degli anni ’80 di Dj Ago, questa volta a intrattenere il pubblico e animare la città ci penserà il duo esplosivo formato da Emiliano Buttaroni e Raul Guidotti. Già noti al grande pubblico per essere arrivati alla finale del programma televisivo Italia’s Got Talent nel 2013, la loro comicità è un mix di sketches, musica e canto, dalla irriverente genuinità toscana. Gli appuntamenti di “E… state a Campi”, promossi dal Centro Commerciale naturale “Fare Centro Insieme” con il supporto del Comune di Campi Bisenzio e di Chianti Banca, proseguiranno nel centro storico di Campi Bisenzio che ogni mercoledì sera di luglio vibrerà fino a mezzanotte con mercatini artigianali, negozi aperti, food e beverage e spettacoli per grandi e piccoli.

“L’idea di questa manifestazione – spiega Silvia Ventisette, organizzatrice di questa seconda serata dell’“E… state a Campi” – nasce dalla voglia di dare una svolta e di cambiare qualcosa per il centro storico di Campi. Portare una ventata di aria fresca, cambiare quelle che fino a oggi sono state le notti bianche, un po’ stanche, e portare delle novità sul territorio, nel paese in particolare e nel centro storico. La prima serata è andata molto bene, siamo rimasti tutti contenti, dai commercianti a chi ha partecipato con il food fino e ai tanti cittadini che hanno dimostrato di apprezzare il lavoro svolto. Il riscontro da parte della città è stato quindi molto positivo, le persone hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo, contente di avere trovato una situazione nuova, dei punti di ristoro, di avere trascorso una serata con della musica. Ci sarà sicuramente un riscontro positivo anche per questa seconda serata”. “Desidero esprimere tutta la nostra soddisfazione – ha detto Christian Domizio, presidente del CCN – per la serata del 28 giugno, la prima dell’estate campigiana, di successo e molto partecipata, come non si vedeva da tempo; il frutto di un lavoro di squadra importante all’interno di Fare Centro Insieme e grazie al contributo di ChiantiBanca e alla collaborazione dell’amministrazione comunale”.

Sara Coseglia