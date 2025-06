E… state a Lastra a Signa: tanti appuntamenti nel capoluogo e nelle frazioni 

LASTRA A SIGNA – All’inizio del solstizio d’estate il Comune di Lastra a Signa lancia il cartellone “E… state a Lastra a Signa”, gli eventi estivi che abbracciano l’intero territorio dal capoluogo alle frazioni. Sono già partiti e stanno riscuotendo successo di prenotazioni gli Aperiboh, gli aperitivi a sorpresa nelle aziende del territorio: ogni giovedì da giugno a settembre è possibile gustare un calice di vino e assaporare un buffet di prodotti tipici e locali in una delle aziende che hanno aderito al progetto. Per informazioni mandare un messaggio al numero 0558743245.

La “Piazza dei bambini” è il festival diffuso, gratuito e accessibile a cura del Teatro delle Arti/Teatro Popolare d’arte in collaborazione con il Comune che mette al centro l’infanzia e l’adolescenza. Appuntamento il 25 giugno a Malmantile (Area Il Poggione), il 2 luglio a Porto di Mezzo (Giardini Scuola Dante Alighieri), il 9 luglio a Brucianesi (Piazza Don Giulio Facibeni), il 16 luglio a Villa Caruso, il 23 luglio a Ponte a Signa (Fiera di Sant’Anna), il 5 settembre a Carcheri (Circolo Arci). In via sperimentale nel centro cittadino due edizioni del mercatino del piccolo antiquariato e vintage con laboratori, eventi collaterali e negozi aperti. La prima serata si è già svolta il 18 giugno, la seconda il 16 luglio dalle 18 alle 23 (via XXIV Maggio e via Primo Maggio).

Il “Caruso wine and Summer festival” si terrà invece il 28 e 29 giugno a Villa Caruso Bellosguardo e proporrà degustazioni con aziende produttrici artigianali di vino da tutta Italia, street food e golosità tutte da assaggiare e dj set al tramonto. Sempre a Villa Caruso Bellosguardo quest’anno l’importante novità dell’estate lastrigiana: Onirica, la prima edizione del festival delle arti di strada promosso dal Comune insieme all’associazione le Petite Voyage Piccolo teatro dei desideri. Una due giorni in cui la villa si trasformerà in un grande palcoscenico tra performance mozzafiato e un’esplosione di creatività con artisti di strada, spettacoli di fuoco, giocoleria, clownerie e circo, equilibrismi e danza aerea. E inoltre saranno presenti mercatini, aree food, installazioni artistiche.

Al Centro sociale residenziale di via Togliatti eventi, musica e balli promossi da Auser Associazione Volontariato fino al 30 settembre. E poi ci sono le associazioni del territorio che come ogni anno si impegnano nell’organizzazione di eventi che valorizzano le realtà associative e allo stesso tempo le frazioni e le specificità del territorio. A Malmantile si terrà la 47° edizione della “Sagra della ficattola” (fino al 30 giugno) promossa da Avis e al suo interno i giochi rionali a cura di Officina Malmantile (25, 26, 27 e 30 giugno). Le due iniziative si tengono in piazza Piave.

Il 22 giugno al Teatro Parrocchiale di Porto di Mezzo si tiene il XXVIII “Festival della canzone portigiana” a cura della parrocchia, dal 26 giugno al 6 luglio al circolo Arci di Carcheri si svolge “La festa di luglio” a Carcheri. Prima edizione quest’anno per l’Estate biancorossa, manifestazione promossa dalla Asd Lastrigiana dal 30 giugno al 5 luglio 2025 presso l’impianto sportivo de La Guardiana. Luglio bambino, la rassegna metropolitana con laboratori, spettacoli, appuntamenti dal 2 al 16 luglio in 7 Comuni dell’area fiorentina: il 4 luglio alle 21.30 appuntamento al Giardino delle Mura.

Gli appassionati di burraco potranno divertirsi nella serata di Burraco sotto le stelle, il 9 e 16 luglio in piazza Garibaldi a cura di Aps Regine di Cuori. La Festa di Sant’Anna nella zona di Ponte a Signa torna con una rinnovata edizione: dal 20 al 26 luglio 2025 a cura dell’associazione Festa Sant’Anna. La biblioteca comunale terrà speciali eventi itineranti con letture e soste estive in serale: venerdì 27 giugno ai Giochi rionali di Malmantile, mercoledì 23 luglio alla festa di Sant’Anna. Infine Villa Caruso sarà ancora teatro di eventi e spettacoli: il “Re Leone” per famiglie il 21, 22 e 23 luglio a cura di Nexus Studio, lo spettacolo “Il Mercante di Venezia” il 30 e 31 luglio a cura della Compagnia Underwear Theatre e il 2 agosto omaggio a Enrico Caruso nell’anniversario della morte. L’estate si concluderà con l’Antica Fiera di Lastra con eventi, spettacoli, concerti, richiami alla tradizione agricola, mercatini, street food, fuochi e tombola il 29, 30 e 31 agosto.

“Gli eventi estivi a Lastra a Signa sono già partiti – ha sottolineato il sindaco Emanuele Caporaso – e sono davvero tanti con molte conferme e qualche importante novità: soprattutto il festival “Onirica” a cui stiamo lavorando da tempo con l’obiettivo di valorizzare la splendida cornice di Villa Caruso e allo stesso tempo offrire un qualcosa di nuovo rivolto ai nostri cittadini ma anche a tutta l’area metropolitana: sarà un festival che mischierà teatro, danza, arti circensi, un’iniziativa unica per il nostro territorio. Fra gli obiettivi del cartellone estivo: tenere unita e viva la nostra comunità offrendo nuove iniziative, lavorando sulla qualità dell’offerta e sulla scoperta di nuovi spazi grazie anche al lavoro di squadra tra associazioni di volontariato e sportive e l’amministrazione comunale”.