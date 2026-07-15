Edilizia scolastica, al via il cantiere alla Baccini. Sindaco e assessori incontrano i genitori. Lavori alla Buricchi per “ospitare” l’asilo

CARMIGNANO – Al via il cantiere per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia “Ida Baccini”. Un intervento che alla fine peserà sulle casse del Comune per quasi 700mila euro, la cui prima parte – l’installazione sulla copertura di un impianto fotovoltaico per un importo di circa 47mila euro – è stata avviata. Ora toccherà al secondo cantiere, quello dei lavori più imponenti, che comportano fino a maggio del prossimo anno la chiusura parziale alla sosta di piazza Santa Cristina. “Stiamo praticamente realizzando una nuova scuola”, ha detto il sindaco Edoardo Prestanti ai genitori dei bambini, incontrati con gli assessori Maria Cristina Monni (pubblica istruzione) e Chiara Fratoni (lavori pubblici), i tecnici comunali, per illustrare modalità dell’intervento e nuova organizzazione didattica per i circa 50 piccoli che solitamente frequentano l’asilo di Santa Cristina a Mezzana, trasferiti da settembre, a Carmignano, alla primaria Buricchi.

Il passaggio al fotovoltaico non è la sola scelta ecologica che riguarda la “Ida Baccini”: l’investimento maggiore, finanziato come il fotovoltaico su una linea europea per la “realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili”, nell’ambito del Piano ambientale regionale, riguarda l’efficientamento energetico dell’intero complesso, il suo isolamento termico, per evitare sprechi e dispersioni, l’adeguamento strutturale, con opere di miglioramento sismico, la realizzazione di nuovi servizi igienici. In buona sostanza, ha osservato l’assessore Fratoni, “sostenibilità, risparmio nei consumi e spazi più idonei per bambini e personale”.

Ai genitori, interessati al nuovo progetto della Baccini ma soprattutto all’operatività della scuola dell’infanzia nel prossimo anno, sindaco e assessori hanno anche spiegato che il Comune (sui lavori incontrata anche la rappresentanza sindacale dell’istituto comprensivo di Carmignano) sta agendo per adeguare la elementare Buricchi ad ospitare al meglio i bambini che vi saranno trasferiti. Nell’edificio di via Parenti sono in programma lavori esterni ed interni: nella parte esterna è prevista una nuova pavimentazione antitrauma con inserimento di elementi ludici decorativi, nuovi giochi, pannelli e una casetta, la sistemazione della spazio vicino alle alberature, con la creazione di un’area per i piccoli dell’infanzia, delimitata da un muretto; nella parte interna, al primo piano, dove sarà spostato l’asilo di Santa Cristina a Mezzana, verranno eseguiti interventi per consentire la fruizione ai nuovi piccoli alunni, una nuova illuminazione e un cancellino d’ingresso. Tutto sarà pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico, con le maestre, ringraziate dall’assessore Monni (“Stiamo operando, il personale in primis, per rendere la “trasferta” agevole, riducendo al minimo disagi”), che hanno già provveduto al trasloco di attrezzature e materiale.