Educazione stradale, la Polizia locale incontra i ragazzi del centro estivo “Repubblica dello Sport Cgfs-Educamp Coni”

PRATO – Proseguono le iniziative di educazione stradale e promozione della cultura della legalità rivolte ai più giovani e promosse dalla Polizia locale. Oggi gli agenti dell’unità operativa Educazione stradale e del reparto Motociclisti, affiancati dai giovani del servizio civile, hanno incontrato presso il polo scolastico di via Galcianese circa 50 bambini e ragazzi di […]

PRATO – Proseguono le iniziative di educazione stradale e promozione della cultura della legalità rivolte ai più giovani e promosse dalla Polizia locale. Oggi gli agenti dell’unità operativa Educazione stradale e del reparto Motociclisti, affiancati dai giovani del servizio civile, hanno incontrato presso il polo scolastico di via Galcianese circa 50 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni del centro estivo organizzato da “La Repubblica dello Sport Cgfs – Educamp Coni”. Nel corso della mattinata è stato allestito un percorso didattico dedicato alla conduzione in sicurezza del monopattino, attraverso il quale i partecipanti hanno potuto apprendere, in modo pratico e coinvolgente, le principali regole del Codice della Strada e i comportamenti corretti da adottare per una mobilità sicura. Al termine dell’attività i ragazzi hanno inoltre avuto l’opportunità di conoscere da vicino i mezzi in dotazione alla Polizia locale e di salire sulle motociclette di servizio. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti dedicati all’educazione alla legalità, ai quali prenderà parte anche l’unità cinofila. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività che la Polizia locale realizza sul territorio per diffondere, fin dalla giovane età, i valori della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della cittadinanza responsabile.