Educazione stradale, Paco Paquita e Celestina al Teatrodante Carlo Monni con “Quanta fretta, ma dove corri?”

CAMPI BISENZIO – Al Teatrodante Carlo Monni giovedì 22 maggio alle 10.30 Paco Paquito e Celestina presentano “Quanta fretta! Ma dove corri?”, spettacolo rivolto ai bambini e alle maestre di diverse classi di scuola primaria del territorio comunale. L’iniziativa rientra infatti nel progetto di educazione stradale nelle scuole portata avanti dal Comando di Polizia municipale e dell’amministrazione comunale. Nel loro tipico stile dove la dimensione educativa si unisce al divertimento e all’allegria, Paco Paquito e Celestina, il conosciuto duo di Circusbandando, trattano l’argomento con un susseguirsi di filastrocche, canzoni, clowneria. Tutto alquanto scanzonato eppure molto istruttivo “per non farsi e non fare del male, con il ritmo più giusto per viaggiare con gusto” come recita il sottotitolo. Così, in un tourbillon di situazioni esilaranti, si parla di macchine, moto, biciclette, caschi, cinture, segnali stradali, semafori, ruote di varia natura e dimensioni, indicazioni e proibizioni, meccaniche filastrocche, tute ad alta visibilità e battute di gran comicità. Insomma dall’ invenzione della ruota ai nostri giorni tutto (si fa per dire) viene “clownescamente” passato al setaccio perché con allegria si possa vivere evitando di incontrare o, peggio, di provocare, incidenti stradali. E i bambini diventano veri e propri ambasciatori presso i loro genitori perché le norme della strada siano sempre più conosciute e rispettate. Lo spettacolo, prodotto da diversi anni, ha ormai superato le 500 repliche effettuate sull’intero territorio nazionale presso teatri, scuole, Palazzetti dello sport, piazze sia di piccoli centri che di grandi città. Le rappresentazioni, quindi, diventano sempre delle vere e proprie feste all’insegna del Rispetto delle regole.