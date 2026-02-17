Elezioni a Prato, Forza Italia compatta sulla candidatura di Rita Pieri a sindaco 

PRATO – “Il centrodestra unito può vincere le prossime elezioni amministrative”: è questo il messaggio che arriva da Forza Italia, che annuncia ufficialmente la candidatura di Rita Pieri a sindaco della città. Ieri, infatti, i vertici provinciali e comunali, nelle persone di Francesco Cappelli e Silvia Guarducci, si sono riuniti alla presenza del vicesegretario Nazionale Deborah Bergamini, del presidente del […]

PRATO – “Il centrodestra unito può vincere le prossime elezioni amministrative”: è questo il messaggio che arriva da Forza Italia, che annuncia ufficialmente la candidatura di Rita Pieri a sindaco della città. Ieri, infatti, i vertici provinciali e comunali, nelle persone di Francesco Cappelli e Silvia Guarducci, si sono riuniti alla presenza del vicesegretario Nazionale Deborah Bergamini, del presidente del gruppo al Senato e responsabile enti locali Maurizo Gasparri, del segretario regionale Marco Stella. Insieme a loro anche l’onorevole Erika Mazzetti, il sottosegretario agli steri Giorgio Silli e la stessa Rita Pieri. “Dalla riunione – spiegano – è emerso l’appoggio Unanime alla candidatura di Rita Pieri considerando la scelta di un politico la scelta migliore per la città”.

“Prato merita il meglio” è lo slogan che accompagna “una candidatura fondata su esperienza amministrativa, radicamento sul territorio e visione concreta per il futuro. L’obiettivo è restituire centralità, sicurezza e sviluppo a una città che negli ultimi anni ha espresso grandi potenzialità ma che necessita di una guida forte, competente e determinata. La scelta di Rita Pieri rappresenta un segnale di responsabilità e apertura: una figura capace di aggregare le energie del centrodestra e di parlare a tutto l’elettorato moderato, produttivo e civico della città. Il progetto è chiaro: rilancio economico, sostegno alle imprese e al distretto produttivo, maggiore attenzione alla sicurezza urbana, decoro e qualità della vita nei quartieri”.

“Sempre nel rispetto della coalizione, – concludono – auspichiamo che tutte le forze del centrodestra possano convergere sulla nostra candidatura, nella consapevolezza che l’unità sia il presupposto fondamentale per offrire ai cittadini un’alternativa credibile e vincente. Consapevoli dell’importanza della sfida come sempre rimaniamo aperti ad ogni tipo di ragionamento che porti alla vittoria di Prato. Forza Italia ribadisce che la partita è aperta: con un centrodestra compatto, credibile e vicino ai cittadini, vincere è possibile”.