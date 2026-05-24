SESTO FIORENTINO – Urne aperte per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Oggi alle 12, nelle 41 sezioni di Sesto Fiorentino, hanno votato 4.808 elettori pari al 12,35% degli aventi diritto al voto. Un calo rispetto alle amministrative del 2021 quando alla stessa ora della domenica andarono a votare il 14,18%, in linea con le regionali 2025 quando al voto alle 12 di domenica si recò il 12,69% degli elettori.
Elezioni: alle 12 ha votato il 12,35%, in calo rispetto alle amministrative del 2021
SESTO FIORENTINO – Urne aperte per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Oggi alle 12, nelle 41 sezioni di Sesto Fiorentino, hanno votato 4.808 elettori pari al 12,35% degli aventi diritto al voto. Un calo rispetto alle amministrative del 2021 quando alla stessa ora della domenica andarono a votare il 14,18%, in […]