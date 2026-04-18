Elezioni. Brunori dona a Sforzi il “cravattino rosa”

SESTO FIORENTINO – Hanno “duellato” sulle pagine dei giornali sfidandosi come conviene ad ogni competizione elettorale, ma in questo caso al centro della tenzone c’è un “cravattino rosa” che il candidato sindaco del centrosinistra Damiano Sforzi aveva citato parlando del candidato sindaco della lista civica Via Nova Daniele Brunori indicando quest’ultimo come di un “leghista con il cravattino rosa”. Oggi quell’oggetto dal tenue colore ha ravvivato la campagna elettorale e ha fatto stringere la mano ai due “competitor”. In occasione dell’inaugurazione del comitato a sostegno di Sforzi, aperto in via Gramsci vicino al cinema Grotta questa mattina Brunori si è recato a salutare il candidato portandogli il “cravattino rosa”. E Damiano Sforzi, sorridendo, ha accolto con simpatia il regalo.