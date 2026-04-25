Elezioni. Brunori presenta la lista dei candidati al consiglio di Via Nova

CALENZANO – “Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzone andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perchè lì è nata la […]