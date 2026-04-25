SESTO FIORENTINO – La lista civica Via Nova presenta i candidati al consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Daniele Brunori:
Leonardo Giannelli. Francesca Somigli, Fabrizio Peroni, Maria Di Ronza, Gabriele Parolai, Claudia Conti, Andrea Iannotta, Dario Becagli, Filippo Amerini, Lorenzo Amerini, Giacomo Sponza, Anna Pinzani, Camilla Baggiani, Marco Fanciullacci, Ilaria Viti, Tommaso Fiorese, Francesca Scatizzi, Gaia Saccomani, Elena Prosperi, Lorenzo Nannini, Francesco Fedi, Ugo Betti, Stefano Rolle, Ilenia Labardi.
Elezioni. Brunori presenta la lista dei candidati al consiglio di Via Nova
SESTO FIORENTINO – La lista civica Via Nova presenta i candidati al consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Daniele Brunori: Leonardo Giannelli. Francesca Somigli, Fabrizio Peroni, Maria Di Ronza, Gabriele Parolai, Claudia Conti, Andrea Iannotta, Dario Becagli, Filippo Amerini, Lorenzo Amerini, Giacomo Sponza, Anna Pinzani, Camilla Baggiani, Marco Fanciullacci, Ilaria Viti, Tommaso Fiorese, Francesca […]
SESTO FIORENTINO – La lista civica Via Nova presenta i candidati al consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Daniele Brunori: