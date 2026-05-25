Elezioni, Casini: “Ottimi risultati per l’area riformista. E che dimostrano la nostra forza”

FIRENZE – “Desidero innanzitutto rivolgere le congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni della provincia di Firenze e della Toscana, con l’augurio che possano amministrare nell’interesse delle proprie comunità, mantenendo sempre uno sguardo ampio, concreto e inclusivo”. Lo dichiara Francesco Casini, coordinatore metropolitano fiorentino di Italia Viva e Casa Riformista e consigliere regionale di Casa Riformista, […]

FIRENZE – “Desidero innanzitutto rivolgere le congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni della provincia di Firenze e della Toscana, con l’augurio che possano amministrare nell’interesse delle proprie comunità, mantenendo sempre uno sguardo ampio, concreto e inclusivo”. Lo dichiara Francesco Casini, coordinatore metropolitano fiorentino di Italia Viva e Casa Riformista e consigliere regionale di Casa Riformista, commentando il voto amministrativo del 24 e 25 maggio.

“I risultati ottenuti dai nostri candidati in provincia di Firenze sono particolarmente significativi. Enrico Buoncompagni si attesta al 16% e Alessandro Martini supera il 10%: dati molto importanti, soprattutto considerando i contesti complessi e le difficoltà delle sfide affrontate. Sono risultati che dimostrano quanto l’area riformista sia viva, radicata e riconosciuta sui territori. Questi numeri – aggiunge – confermano che esiste uno spazio politico forte per una proposta riformista, moderata e di governo, capace di parlare ai cittadini con serietà e credibilità, e rappresentano anche una prospettiva positiva in vista dei prossimi appuntamenti elettorali impegnati nel campo largo”.

“Fra i dati più rilevanti a livello regionale – conclude – emerge certamente la vittoria di Pistoia, frutto di un lavoro corale, della capacità di aprirsi alla cittadinanza e di costruire un dialogo tra forze politiche progressiste e riformiste. Un risultato che ha ribaltato i pronostici e riportato il centrosinistra alla guida di una città amministrata dal centrodestra da oltre dieci anni. Anche in questo caso si conferma che un campo largo, serio e credibile può essere la strada giusta da percorrere. In questo percorso è stato fondamentale anche il contributo di Casa Riformista, che ha partecipato con convinzione alla costruzione di questa vittoria”.