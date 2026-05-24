Elezioni comunali a Prato, alle 12 l’affluenza ai seggi è del 12,77%: un calo di quasi il 10% rispetto al 2024

PRATO – Alle 12 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio è stata del 12,77% degli aventi diritto (132.217). Alla stessa ora nel 2024 la percentuale dei votanti era stata del 21,64%. Il dato è stato riportato sul sito Eligendo del Ministero dell’interno dopo […]

PRATO – Alle 12 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio è stata del 12,77% degli aventi diritto (132.217). Alla stessa ora nel 2024 la percentuale dei votanti era stata del 21,64%. Il dato è stato riportato sul sito Eligendo del Ministero dell’interno dopo circa mezz’ora dalla rilevazione. Come è noto si vota fino alle 23 di oggi e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio i cittadini saranno richiamati alle urne domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno.

Tutte le 179 sezioni elettorali del Comune di Prato (di cui due all’ospedale Santo Stefano) si sono regolarmente costituite e hanno avviato le operazioni di voto stamani alle 7. Per il voto è necessario raggiungere il proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità, anche se scaduto, ma provvisto di foto riconoscibile. Se la tessera elettorale è stata smarrita o non ci sono più spazi per la timbratura o si è deteriorata, si potrà scaricare l’attestato sostitutivo di tessera elettorale necessario per il voto, disponibile accedendo tramite Spid, Cie o Cns al link https://elezioni.comune.prato.it/it/guida/documenti/pagina8259.html. L’attestato deve essere stampato ed è valido solo per l’attuale votazione.

Si ricorda che le sezioni elettorali 45, 71 e 72 della scuola Pier Cironi, a causa dei lavori Pnee, per questa tornata elettorale saranno spostate all’interno della scuola primaria Santa Gonda. Sia oggi che domani per tutta la durata dei seggi viene garantita comunque l’apertura straordinaria per il rilascio della tessera in caso di deterioramento, esaurimento spazi o smarrimento dell’originale all’Ufficio Elettorale in piazza Cardinale Niccolò 13 e nelle sedi anagrafiche decentrate. Il prossimo comunicato con i dati sull’affluenza alle urne è previsto dopo le 19, ora della seconda rilevazione. Per tutte le informazioni sulle elezioni amministrative 2026 https://elezioni.comune.prato.it/it/pagina8216.html. I dati sull’affluenza sono consultabili sul sito di Eligendo del Ministero dell’interno.