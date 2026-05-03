Elezioni. Corsi (Ecolò) “La passeggiata nella Piana per contrastare l’aeroporto”

SESTO FIORENTINO – In molti, ieri, hanno partecipato alla passeggiata al tramonto nella Piana organizzata da Ecolò. All’iniziativa, promossa per, dice Ecolò in una nota, “coprire le bellezze di un luogo da vivere e difendere dall’incomprensibile progetto di ampliamento dell’aeroporto”, hanno aderito anche alcuni esperti ambientalisti del territorio. Dopo la passeggiata i partecipanti si sono […]

SESTO FIORENTINO – In molti, ieri, hanno partecipato alla passeggiata al tramonto nella Piana organizzata da Ecolò. All’iniziativa, promossa per, dice Ecolò in una nota, “coprire le bellezze di un luogo da vivere e difendere dall’incomprensibile progetto di ampliamento dell’aeroporto”, hanno aderito anche alcuni esperti ambientalisti del territorio. Dopo la passeggiata i partecipanti si sono fermati all’area attrezzata del Parco per una cena al sacco sotto la luna piena ed ascoltare i suoni della natura. “Una iniziativa particolarmente importante – dice Ecolò – alla luce del nuovo preoccupante decreto del Ministero per semplificare l’iter di realizzazione del nuovo aeroporto”. “E’ un bieco tentativo di far passare il falso messaggio secondo cui nel parco della Piana non sono presenti “habitat e specie prioritari – prosegue Beatrice Corsi, candidata sindaca a Sesto Fiorentino delle liste Ecolò e Sesto CollettivA – È un’opera sbagliata e anacronistica che spazzerebbe via un intero ecosistema, distruggerebbe il Parco, le eccellenze del Polo scientifico e gran parte dell’economia del territorio, quella legata alle realtà manifatturiere locali. È un’opera inutile e dannosa volta ad assecondare soltanto interessi privati a discapito del benessere di un’intera comunità”.