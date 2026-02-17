Elezioni. Ecolò chiede le primarie di coalizione

SESTO FIORENTINO – Si intrecciano ancora di più i fili di queste elezioni amministrative. Dopo gli appelli per sostenere la candidatura di Damiano Sforzi (PerSesto), gli auguri del presidente della Regione Eugenio Giani (Pd) e il sostegno dell’ex sindaco ora consigliere regionale Lorenzo Falchi (Avs SI), dopo le “incomprensioni” all’interno del Pd sestese (il 40% chiede la candidatura di Claudia Pecchioli, mentre la segretaria Sara Bosi ritiene sia un nome non candidabile), arriva Ecolò che con un post sui social che chiede le primarie di coalizione.

“Lo ammettiamo, – si legge nel post – abbiamo qualche perplessità riguardo al fatto che due rappresentanti istituzionali di primo piano della politica locale non abbiano atteso lo svolgimento del percorso democratico che i loro partiti stanno faticosamente portando avanti”. E aggiunge “siamo anche un po’ stupiti che si trovino d’accordo sullo stesso nome due politici che, sullo sviluppo della Piana, hanno visioni opposte. E pure un po’ sorpresi che entrambi non indichino un candidato del loro partito, ma di un altro, malgrado insieme i due partiti alle scorse regionali abbiano raccolto quasi il 60% delle preferenze. Con AVS primo partito in città, con quasi il 38%”. Diventa sempre più difficile trovare una via d’uscita. “L’unico modo per uscirne da questi appelli – dice Corsi – è legittimare e dare dignità a tutte le forze politiche in campo con delle primarie di coalizione”. Intanto Ecolò organizza per domenica 22 febbraio alle 21 alla Casa del popolo di Colonnata una riunione pubblica per “raccogliere idee ed energie per portare alla guida della coalizione una visione ecologista, femminista, di sinistra”.