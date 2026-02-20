Elezioni. Ecolò si prepara alle primarie e organizza un incontro

SESTO FIORENTINO – ”Andiamo avanti con determinazione verso le primarie: Ecolò organizza domenica 22 febbraio alle ore 21 un’assemblea aperta alla Casa del Popolo di Colonnata”. Lo sostiene Marco Mucini, co-portavoce di Ecolò che aggiunge “sarà un momento pubblico per costruire insieme una proposta ecologista e femminista per la città”. “L’incontro servirà anche a prepararci alle primarie di coalizione, che potrebbero svolgersi il 29 marzo – afferma Diletta Bistondi, co-portavoce di Ecolò – È la data emersa nell’ultima riunione di coalizione, durante la quale si è discusso del regolamento che ogni forza politica sta condividendo con i propri iscritti”. “Si tratta – prosegue Bistondi – di un incontro pubblico, non di un incontro della nostra assciazione, di cui noi ci facciamo promotori, ma le adesioni ricevute vanno ben oltre Ecolò – Europa Verde, sono trasversali, riguardano tante persone che non si ritrovano nella modalità che sta emergendo in questi giorni, in cui si sceglie chi farà il sindaco con accordi fra personalità politiche, seppur di primo piano, e non con processi democratici e inclusivi”.