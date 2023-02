Elezioni, FdI “esce dai blocchi”. Gemelli: “Antonio Montelatici è la persona giusta per unire il centro-destra ed essere il candidato sindaco”

CAMPI BISENZIO – Inizia a dipanarsi la matassa delle candidature in vista delle elezioni amministrative che decideranno il nome del nuovo sindaco di Campi Bisenzio. Almeno è così nel centro-destra, con la presa di posizione di oggi pomeriggio da parte di Claudio Gemelli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia (nella foto), che ha ufficializzato l’appoggio del proprio partito alla candidatura a sindaco di Antonio Montelatici. Tutto questo in attesa di quello che deciderà di fare la Lega e che in questo momento starà sicuramente facendo le proprie valutazioni.

“Dopo decenni di amministrazioni di sinistra e mesi di commissariamento, – spiega Gemelli – a Campi Bisenzio c’è bisogno di rilanciare il territorio nell’unico modo possibile: relegando il Pd all’opposizione. Interrompere finalmente un’egemonia priva di alternanza, di un partito ormai chiuso nei palazzi e lontano dalla gente. Come Fratelli d’Italia, con la responsabilità del risultato delle politiche che ci ha decretati primo partito in città, sentiamo quindi il dovere di rispondere alla richiesta di cambiamento che proviene da molti settori della società civile. L’unità del centro-destra è il nostro faro, consapevoli che si vince aggregando, condividendo le scelte e aprendo a tutti coloro che vogliono un reale cambiamento a Campi. E Antonio Montelatici è la persona giusta per unire il centro-destra e le realtà civiche che vogliono il cambiamento. Una figura legata al mondo del volontariato cattolico, un noto imprenditore campigiano. Una candidatura giusta per riuscire a espugnare il Comune. Una persona che sa unire diverse esperienze e vincere le elezioni”.

“Auspico quindi l’unità del centro-destra – conclude Gemelli – e di tutte quelle forze civiche che dal territorio possono fare la differenza, per una gestione nuovamente dinamica della città. L’appello lo rivolgo in primis all’amico Paolo Gandola di Forza Italia; persona preparata e tenace, una candidatura autorevole, ma a parere nostro non è il nome che riesce a unire di più. Dunque la nostra scelta non può che cadere su Antonio Montelatici. Resto convinto che il periodo storico e le circostanze ci offrano oggi un’occasione da non perdere e le condizioni migliori (forse irripetibili) per disegnare a Campi scenari inediti. I nostri elettori ci vogliono uniti e non possiamo deluderli”.