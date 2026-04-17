Elezioni. Giulia Barducci capolista del Pd

SESTO FIORENTINO – Sarà Giulia Barducci la capolista dei candidati al consiglio comunale per il Pd sestese. Giulia Barducci, 39 anni, sestese, con un percorso professionale nella rappresentanza delle imprese. Barducci ha esperienze di studio e professionali anche all’estero, in Cina e in Francia. “Ringrazio tutto il Partito Democratico per la fiducia e il sostegno. […]

SESTO FIORENTINO – Sarà Giulia Barducci la capolista dei candidati al consiglio comunale per il Pd sestese. Giulia Barducci, 39 anni, sestese, con un percorso professionale nella rappresentanza delle imprese. Barducci ha esperienze di studio e professionali anche all’estero, in Cina e in Francia. “Ringrazio tutto il Partito Democratico per la fiducia e il sostegno. – dice Barducci – Siamo una comunità straordinaria, con radici profonde in questa città e la responsabilità di tenere uno sguardo chiaro e aperto sul futuro. Uno sguardo condiviso, capace di diventare davvero collettivo, ancora più necessario in un tempo attraversato da incertezze e tragedie. Solo insieme possiamo fare davvero la differenza”. Ancora, invece, non sono stati resi noti i nomi della lista del consiglio comunale che il Pd annuncia come “una squadra costruita mettendo insieme persone che vivono e respirano Sesto ogni giorno: dal mondo della scuola allo sport, dal lavoro e dal sindacato alle energie dell’università, dalle competenze della sanità e del sociale alla passione del volontariato. Ogni quartiere avrà una voce, ogni realtà un punto di riferimento”. E i candidati, spiega il Pd, avranno età dai 20 ai 76 anni.