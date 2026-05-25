SESTO FIORENTINO – Stanno procedendo con lentezza le operazioni di spoglio nelle 41 sezioni. La prima ad arrivare alle 16.30 è la sezione 30 della Vittorino da Feltre. I primi dati vedono in testa Damiano Sforzi (centrosinistra), seguito a distanza da Beatrice Corsi (Ecolò), e poi da Stefania Papa (Centrodestra), Alessandro Martini (Sesto Riformista) e Daniele Brunori (Via Nova). Si tratta solo di una sezione su 41.
Elezioni. La prima sezione ha terminato lo spoglio
SESTO FIORENTINO – Stanno procedendo con lentezza le operazioni di spoglio nelle 41 sezioni. La prima ad arrivare alle 16.30 è la sezione 30 della Vittorino da Feltre. I primi dati vedono in testa Damiano Sforzi (centrosinistra), seguito a distanza da Beatrice Corsi (Ecolò), e poi da Stefania Papa (Centrodestra), Alessandro Martini (Sesto Riformista) e […]