Elezioni. L’assemblea Pd alla ricerca di un centro di gravità

SESTO FIORENTINO – Il percorso verso le elezioni amministrative, almeno nel centrosinistra, si fa ogni giorno più complesso. Ieri sera il Pd nella sede di piazza Ginori ha tenuto la propria assemblea. Al termine dell’incontro è stato votato un documento presentato dalla segretaria Sara Bosi approvato, dice “a larghissima maggioranza”, mentre una parte degli iscritti che sostengono Claudia Pecchioli, al momento del voto si sono allontanati. “Il documento – precisa la segreteria Pd che ha approvato il documento – ha ricostruito con puntualità le tappe del percorso politico intrapreso dal partito, confermando la validità delle scelte fatte finora. E’ stata ribadita con determinazione la volontà politica di presentarsi al tavolo della coalizione sostenendo un’unica candidatura espressione della compattezza del Pd e l’assemblea è stata aggiornata ad una successiva seduta per individuare tale candidatura. L’intervento del presidente Eugenio Giani all’assemblea del Pd di Sesto Fiorentino ha tracciato una linea chiara tra le scelte politiche della Regione e il futuro della città. Grazie a una mobilitazione di risorse senza precedenti destinate al nostro territorio (tra cui tranvia e casa della comunità), questi investimenti potranno essere lo stimolo decisivo per l’avvio di una nuova fase di rilancio, proiettando la città verso traguardi che potranno restituirle un ruolo di protagonista e nell’area metropolitana”.