Elezioni. L’onorevole Donzelli oggi a Sesto con la candidata del centrodestra Stefania Papa

SESTO FIORENTINO – L’onorevole Giovanni Donzelli è arrivato questa mattina a Sesto per il sostegno alla candidatura a sindaco di Stefania Papa, candidata del centrodestra. Nel corso della visita, l’onorevole Donzelli ha incontrato numerosi cittadini insieme alla candidata e ascoltando le esigenze del territorio, in particolare quelle dei commercianti. Il tour ha fatto tappa anche tra i banchi del mercato cittadino, dove molti residenti hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con il parlamentare, manifestando apprezzamento per la sua presenza e per il progetto politico portato avanti da Stefania Papa. “Sono onorata della presenza e del sostegno dell’onorevole Giovanni Donzelli. – ha detto Papa – Sesto Fiorentino ha bisogno di una svolta concreta, basata su sicurezza, legalità e decoro urbano, oltre che su un rilancio delle attività commerciali. Vogliamo restituire centralità al cuore della città, affinché torni ad essere vissuto pienamente dai cittadini e a vantaggio dell’intera collettività”. Presente, insieme ad altri dirigenti di partito, anche il consigliere regionale Claudio Gemelli, che ha sottolineato l’importanza strategica di Sesto Fiorentino, evidenziando come Fratelli d’Italia abbia scelto di puntare su una figura di riferimento: “una donna dinamica, capace e profondamente legata al proprio territorio”.