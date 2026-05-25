Elezioni. Perde voti il Pd, ma resta il primo partito

SESTO FIORENTINO – A tarda serata di lunedì 25 maggio sono arrivati i risultati delle liste elettorali che hanno sostenuto i candidati sindaci che, ricordiamo erano 5 candidati alla poltrona di primo cittadino e 11 le liste. Il Pd perde rispetto al 2021 e allo scorso anno di quasi 7 punti e raggiunge il 20,19% […]

SESTO FIORENTINO – A tarda serata di lunedì 25 maggio sono arrivati i risultati delle liste elettorali che hanno sostenuto i candidati sindaci che, ricordiamo erano 5 candidati alla poltrona di primo cittadino e 11 le liste. Il Pd perde rispetto al 2021 e allo scorso anno di quasi 7 punti e raggiunge il 20,19% ma è il primo partito, seguito da PerSesto con il 18,01%. Pd insieme a PerSesto e Avs che raggiunge il 16,40% (in calori) e al M5S che ottiene il 3,25% sono le liste che hanno sostenuto Damiano Sforzi. In crescita Ecolò rispetto al 2021 e raggiunge l’,62%, mentre Sesto Collettiva si ferma al 2,76%, entrambe le liste sostenevano Beatrice Corsi. Per il centrodestra, le liste a sostegno di Stefania Papa erano FdI con il 9,54% in crescita rispetto al 2021, Forza Italia-Udc con l’1,58% e Di più per Sesto con lo 0,88%. La lista di Alessandro Martini Sesto Riformista si è fermata all’8,76% così come la lista civica Via Nova a sostegno di Daniele Brunori ha ottenuto l’8,77%.