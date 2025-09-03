Elezioni regionali: per gli scrutatori priorità a disoccupati, studenti non lavoratori e a coloro che si trovano in difficoltà economica

LASTRA A SIGNA – In vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre l’amministrazione comunale ha deciso di dare priorità nella nomina a scrutatori di seggio elettorale a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, in condizione di difficoltà economica e studenti non lavoratori. Possono segnalare la propria condizione sia coloro che […]

LASTRA A SIGNA – In vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre l’amministrazione comunale ha deciso di dare priorità nella nomina a scrutatori di seggio elettorale a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, in condizione di difficoltà economica e studenti non lavoratori. Possono segnalare la propria condizione sia coloro che sono già iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorali del Comune sia i non iscritti all’albo. Quest’ultimi saranno tenuti in considerazione solo per sostituzioni dell’ultimo minuto di scrutatori già nominati. Per poter segnalare la propria condizione gli interessati devono presentare apposita domanda all’ufficio elettorale del Comune, entro le 12 di lunedì 16 settembre con le seguenti modalità: con e-mail ordinaria a urp@comune.lastra-a-signa.fi.it, con posta elettronica certificata a comune.lastra-a-signa@pec.it, consegnata a mano all’ufficio elettorale del Comune negli orari sotto indicati. Alla domanda occorre inoltre allegare copia del documento di identità. Si ricorda che gli scrutatori saranno nominati dalla commissione elettorale comunale, convocata lunedì 22 settembre alle 12. Per informazioni contattare l’ufficio elettorale in piazza del Comune, 0558743219 – anagrafe@comune.lastra-a-signa.fi.it, posta elettronica certificata comune.lastra-a-signa@pec.it. Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 8.40 alle 13.40, martedì e giovedì: dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40.