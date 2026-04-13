SESTO FIORENTINO – “Sesto si racconta: Identità, Accoglienza, Territorio” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Lista civica Via Nova in programma domenica 19 aprile alle 16 nella sede del comitato nella Galleria Giachetti. Il programma prevede incontri si “Il turismo come volano di valore” a cura di Dnilo Beltrante e “I tesori nascosti di Sesto” a cura di Stefano Rolle. Al termine si terrà un focus Group aperta al pubblico.
Elezioni. “Sesto si racconta”, incontro della Lista civica Via Nova
SESTO FIORENTINO – “Sesto si racconta: Identità, Accoglienza, Territorio” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Lista civica Via Nova in programma domenica 19 aprile alle 16 nella sede del comitato nella Galleria Giachetti. Il programma prevede incontri si “Il turismo come volano di valore” a cura di Dnilo Beltrante e “I tesori nascosti di Sesto” […]