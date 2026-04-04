Elezioni. Sforzi apre con i tavoli tematici e presenta il suo programma

SESTO FIORENTINO – Damiano Sforzi, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrosinistra composta da Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, avvia il percorso partecipativo per la costruzione del programma elettorale per le prossime amministrative. “Vogliamo scrivere il futuro di Sesto Fiorentino insieme a chi la vive ogni giorno – dichiara Damiano Sforzi – Vogliamo un programma che nasca dal confronto diretto sulle priorità: scuola, ambiente, diritti e una visione economica che metta al centro le persone. La nostra è una coalizione larga e solida, pronta a dare continuità al buon governo della città ma con lo sguardo rivolto alle nuove sfide del domani”. Tre i tavoli tematici e poi la conclusione con un evento collettivo: scuola e ambiente martedì 7 alle 21 al Circolo Acli “Gli Incontri”, Quinto Basso; diritti e cultura, martedì 7 alle 21 alla Casa del Popolo di Padule e persone ed economia e, infine, mercoledì 8 alle 21 al Circolo Rinascita. Il percorso culminerà nell’appuntamento conclusivo “Facciamo il punto”, previsto per sabato 11 alle alle 10 presso la Casa del Popolo di Querceto, dove verranno raccolte le proposte emerse dai tavoli per integrare il programma di mandato del candidato sindaco.