Elezioni. Stefania Papa (Centrodestra) presenta le liste a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Domani, 7 maggio, alle 18 sarà presentata a Villa San Lorenzo la coalizione di centrodestra che sostiene la candidata sindaca Stefania Papa. “Alternanza è democrazia, competenza è futuro” è lo slogan della candidata del centrodestra che durante la serata illustrerà il proprio progetto per la città insieme ai rappresentanti delle forze politiche […]

SESTO FIORENTINO – Domani, 7 maggio, alle 18 sarà presentata a Villa San Lorenzo la coalizione di centrodestra che sostiene la candidata sindaca Stefania Papa. “Alternanza è democrazia, competenza è futuro” è lo slogan della candidata del centrodestra che durante la serata illustrerà il proprio progetto per la città insieme ai rappresentanti delle forze politiche che ne sostengono la corsa. Interverranno deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, i consiglieri regionali Claudio Gemelli e Jacopo Cellai per FdI e Marco Stella per Forza Italia, oltre al coordinatore regionale dell’Udc Enrico Mencattini. La coalizione a sostegno di Stefania Papa oltre alla lista civica “Di più Per Sesto” ci sono i simboli di Fratelli d’Italia (con il riferimento a Giorgia Meloni), Forza Italia e Udc.