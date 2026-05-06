Elezioni. Via Nova presenta “Ginori, la mamma di Sesto”

SESTO FIORENTINO – “Ginori, la Mamma di Sesto” è il titolo dell’incontro organizzato da Via Nova per l’8 maggio alle 16.30 nella sede della Lista civica nella Galleria Fosco Giachetti. Interverranno Marco Corsini, presidente della Fondazione Museo Ginori, e i candidati della lista civica Leonardo Giannelli e Elena Prosperi. “Abbiamo voluto celebrare la Ginori come si […]

SESTO FIORENTINO – “Ginori, la Mamma di Sesto” è il titolo dell’incontro organizzato da Via Nova per l’8 maggio alle 16.30 nella sede della Lista civica nella Galleria Fosco Giachetti. Interverranno Marco Corsini, presidente della Fondazione Museo Ginori, e i candidati della lista civica Leonardo Giannelli e Elena Prosperi. “Abbiamo voluto celebrare la Ginori come si celebra una madre – si legge nella nota di Via Nova – perché è da lì che nasce Sesto: dalle sue mani, dalla sua bellezza, dal suo lavoro. Ripartire dall’identità significa ridare orgoglio e futuro alla nostra comunità”.