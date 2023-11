Emergenza maltempo, attivato il servizio di assistenza veterinaria

CAMPI BISENZIO – L’emergenza maltempo ha creato problemi anche agli animali e ai proprietari di animali. Il Comune di Campi Bisenzio ha per questo attivato il servizio di assistenza veterinaria. Il servizio (numero: 0558959266) è in funzione per segnalazioni di avvistamento e ritrovamento e per lo smaltimento delle carcasse. Per donare o prelevare cibo per […]

CAMPI BISENZIO – L’emergenza maltempo ha creato problemi anche agli animali e ai proprietari di animali. Il Comune di Campi Bisenzio ha per questo attivato il servizio di assistenza veterinaria. Il servizio (numero: 0558959266) è in funzione per segnalazioni di avvistamento e ritrovamento e per lo smaltimento delle carcasse. Per donare o prelevare cibo per animali è necessario recarsi al punto di raccolta alimenti presso il campo sportivo Zatopek (via di Gramignano 151/153).

Il Comune comunica anche gli orari di apertura e i contatti degli ambulatori veterinari aperti: ambulatorio veterinario La Villa (via Barberinese 56, tel. 0558951352) lun-ven 9.30-19.30, sabato 10-14; clinica veterinaria Il Giglio (via San Quirico 290, tel.: 0558969789) lun-ven 8.30-19.30, sabato 8.30-12.30, pronto soccorso e urgenze h24.