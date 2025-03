Emergenza meteo in Toscana: le Misericordie in campo

Misericordie in campo in Toscana per fronteggiare l’emergenza causata dal maltempo. La Federazione regionale delle Misericordie sta coordinando gli interventi attraverso la sala operativa della propria “Area emergenze”. Squadre specializzate e dotate di idrovore sono state mobilitate in diverse province e operano senza sosta insieme ai Nuclei di ricognizione (NDR) già attivi a Sesto Fiorentino, […]

Misericordie in campo in Toscana per fronteggiare l’emergenza causata dal maltempo. La Federazione regionale delle Misericordie sta coordinando gli interventi attraverso la sala operativa della propria “Area emergenze”. Squadre specializzate e dotate di idrovore sono state mobilitate in diverse province e operano senza sosta insieme ai Nuclei di ricognizione (NDR) già attivi a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio ed Empoli. In Lucchesia fratelli e sorelle delle Misericordie hanno lavorato per tutta la notte per fronteggiare una vasta frana che ha interrotto la viabilità tra Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca. Nel polo logistico regionale di Capannori, le squadre stanno organizzando la preparazione e messa a punto di idrovore e materiali necessari alla gestione delle emergenze; inoltre, è stata già attivata una squadra specializzata nel soccorso fluviale della Misericordia di Quarrata, pronta a partire in caso di necessità.

Le attività di controllo degli argini, la messa in sicurezza di zone critiche e la ricognizione costante sul territorio sono in pieno svolgimento grazie al lavoro instancabile dei fratelli e delle sorelle delle Misericordie, impegnati in collaborazione con il sistema regionale di Protezione civile e le autorità locali. La situazione resta difficile, soprattutto nelle aree del Mugello, nell’empolese e lungo gli argini dell’Arno pisano e fiorentino, dove sono state segnalate importanti criticità e attivate risorse supplementari, incluse squadre per eventuali evacuazioni.