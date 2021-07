Energia Democratica Toscana: “Gkn, un’azione in spregio alla dignità dei lavoratori”

PRATO – “Quello che sta succedendo alla Gkn di Campi Bisenzio, con 500 lavoratori fra dipendenti e indotto, messi letteralmente per strada da un giorno all’altro, è di una gravità inaudita”: lo dice, in un post su Facebook, Energia Democratica Toscana, organizzazione fin dalla sua nascita attenta a tutte le problematiche che riguardano il mondo del lavoro. “Licenziare così tante persone tramite una e-mail – aggiungono – è un’azione in spregio alla dignità dei lavoratori e contraria alle più basilari regole e consuetudini riguardo le situazioni di crisi aziendale. È una proceduta che lascia allibiti, per di più, il che è assolutamente inammissibile, senza un’adeguata comunicazione con le istituzioni e i sindacati: ci aspettiamo e ci auguriamo che un episodio del genere non si possa mai più verificare, un licenziamento di massa portato a termine con una modalità di gestione d’impresa “fascista”. Ma soprattutto ci chiediamo come mai succede una cosa del genere quando un’azienda il lavoro ce l’ha. Adesso auspichiamo che la mobilitazione chiamata dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, abbia un seguito anche a livello nazionale, come in parte sta già succedendo: noi saremo dalla sua parte per sostenere e affrontare insieme questa battaglia.