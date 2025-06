Erp: a Campi Bisenzio consegnati 12 nuovi alloggi, in sei mesi 34 assegnazioni 

CAMPI BISENZIO – Si è tenuta oggi, nella sala consiliare, la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi a 12 nuove famiglie assegnatarie di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. “Un momento significativo, – si legge in una nota – che ha rappresentato non solo l’inizio di una nuova vita per i beneficiari, ma anche l’occasione per […]

CAMPI BISENZIO – Si è tenuta oggi, nella sala consiliare, la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi a 12 nuove famiglie assegnatarie di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. “Un momento significativo, – si legge in una nota – che ha rappresentato non solo l’inizio di una nuova vita per i beneficiari, ma anche l’occasione per fare il punto sul lavoro straordinario portato avanti dall’amministrazione negli ultimi mesi. Da gennaio a oggi, infatti, sono stati assegnati 34 alloggi, un dato che segna una svolta rispetto al passato: negli ultimi dieci anni, la media annuale era di 8,1 assegnazioni. Un risultato reso possibile grazie all’impegno concreto dell’amministrazione comunale, che ha stanziato 300.000 euro per la ristrutturazione degli immobili, al lavoro operativo dell’ente gestore Casa Spa, che ha eseguito gli interventi necessari, e alla dedizione quotidiana degli uffici comunali, che hanno operato con continuità e determinazione”.

Tra le 34 assegnazioni, 4 sono avvenute attraverso la formula dell’auto-recupero, grazie alla quale gli assegnatari hanno anticipato la spesa per i lavori, accorciando così sensibilmente i tempi di attesa. Questo modello si sta confermando una risorsa utile e replicabile, anche in vista delle future assegnazioni. Ad oggi, sono già in corso i lavori su altri 4 alloggi, mentre 3 unità sono pronte per l’assegnazione in auto-recupero e 3 ulteriori abitazioni vedranno l’avvio dei cantieri nelle prossime settimane. Un programma intenso, che conferma la volontà dell’Amministrazione di non lasciare inutilizzato nemmeno un alloggio disponibile.

“Avevamo promesso che nessun alloggio Erp sarebbe rimasto sfitto, e oggi possiamo dire di aver mantenuto quella promessa, ha detto l’assessore Lorenzo Ballerini – e abbiamo messo in campo risorse straordinarie, visione e operatività. Questo appena compiuto è il primo passo del nostro Piano Casa 2023-2028, capace di tenere insieme l’emergenza e la progettualità: recupero degli immobili sfitti, auto-recupero, co-housing, mobilità abitativa. L’obiettivo resta chiaro: dare risposte rapide, concrete e dignitose per il diritto alla casa”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Andrea Tagliaferri: “Oggi celebriamo un risultato concreto per molte famiglie della nostra comunità. La casa è un diritto fondamentale, e riuscire a garantire un tetto dignitoso a 34 nuclei familiari in appena sei mesi rappresenta un traguardo significativo, che dà senso e valore al lavoro svolto finora. Continueremo su questa strada, senza lasciare indietro nessuno”.