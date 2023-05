“Esplora Morello”: libro-guida e cartellonistica per i bambini

SESTO FIORENTINO – Raccontare la storia di Monte Morello ai bambini, accompagnandoli direttamente sul posto seguendo due sentieri facili, divertenti e curiosi. È questa l’idea da cui nascono il libro-guida dal titolo “EsploraMorello” e una serie di pannelli preparati ad hoc per i piccoli escursionisti e collocati dal CAI di Sesto Fiorentino lungo i sentieri di Monte Morello. Il libretto, voluto dall’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino in collaborazione con la Pro Loco e distribuito in 3500 copie nelle scuole elementari e medie del territorio, è stato scritto da Sara Marconi, autrice di libri per ragazzi, traduttrice editor e formatrice, e disegnato da Simone Frasca, scrittore e illustratore di libri per bambini. Il volumetto “racconta” i due nuovi percorsi didattici, su sentieri CAI, che prendono il via dal parcheggio della Fonte dei Seppi e lungo ciascuno dei quali sono stati collocati dieci pannelli illustrativi, il cui contenuto è simile a quanto si può leggere sul libro.

L’inaugurazione dei due sentieri, con la “prima” escursione, è fissata per sabato 3 giugno (salvo maltempo) con ritrovo alle ore 10 al parcheggio della Fonte dei Seppi. I percorsi sono indicati con colori diversi, ovvero quelli dello stemma di Sesto Fiorentino: il rosso e il blu. Il percorso rosso è più facile, mentre quello blu è per chi è un po’ più esperto. Nel primo si possono scoprire gli animali presenti su Monte Morello, mentre nel secondo i ragazzi possono incontrare i segreti della “montagna sestese”. Ad accompagnare i bambini lungo i due sentieri e tra le pagine del libro ci sono le More di Monte Morello, personaggi simpatici e chiacchieroni che raccontano con semplicità animali e piante presenti su Morello, un po’ di storia e qualche curiosità. Il volume comprende due brevi presentazioni di Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, e di Stefano Rolle presidente del CAI Sesto Fiorentino.