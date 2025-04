Esplosione al deposito Eni, il grande cuore delle eccellenze del territorio. Raccolti 7.500 euro a favore dei familiari delle vittime

CAMPI BISENZIO – Prevenzione sui luoghi di lavoro, cultura e solidarietà: questi gli ingredienti, come scrive la Misericordia di Campi Bisenzio sulla propria pagina Facebook, della serata di sabato scorso a Villa Il Palagio. Un appuntamento nato dal connubio fra la stessa Misericordia, Chianti Banca (guidata da Damiano Bonifacio, direttore dell’agenzia di Campi Bisenzio, foto in basso, Rossella Centineo, responsabile dell’area Campi-Prato e dal consigliere di amministrazione Alberto Marini) e Lions e che ha permesso di coinvolgere ventitre aziende del territorio, ventitre eccellenze – da qui il la denominazione alla serata di “Eccellenze 2025” – e raccogliere 7.500 euro che saranno devoluti ai familiari delle vittime dell’esplosione al deposito Eni di Calenzano del mese di dicembre. Tramite il conto corrente aperto appositamente nelle passate settimane dalla stessa amministrazione comunale calenzanese. Fondamentale per lo svolgimento della serata, che ha visto il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, Stilli Solution per l’organizzazione oltre alla presenza di Lions Club Le Signe, Lions Club Empoli e Lions Club Prato Curzio Malaparte.

Centoventi i presenti, “da sottolineare – come spiega il Provveditore, Cristiano Biancalani – l’impegno della Misericordia di Campi Bisenzio che, oltre a mettere a disposizione Villa Il Palagio, ha visto oltre quaranta volontari occuparsi di tutti i servizi di accoglienza, dagli addobbi al catering, all’interno della villa”. Fra i presenti il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine che si sono trovate, loro malgrado, a operare in quella drammatica giornata e nei giorni successivi. “Con l’auspicio che iniziative come questa, legate sempre a temi di attualità e naturalmente con un obiettivo solidale, possano ripetersi anche in futuro”. Queste invece tutte le aziende che hanno aderito: Hidron, Progetto Renai, Polistrade, Massari Gioielli, Soldi Design, Artimino, Faggi Costruzioni, Ambulatori della Misericordia, Mille Servizi Srl, Ecouno, Beepag, Farmapiana, Alma, Pointex, Bertini simone, Becherini House, Centro commerciale I Gigli, Car Village, Truck Florence, Nova Petroli Spa e Rego.