“Estate in musica e risate sotto le stelle”: in piazza Stazione otto eventi con le più apprezzate tribute band della Toscana

SIGNA – Si accenderanno domani, mercoledì 18 giugno, le luci di “Estate in musica e risate sotto le stelle”, in piazza stazione. La manifestazione promossa dall’associazione Pollicino, con il patrocinio del Comune di Signa e il supporto della Pro Lo di Signa e Bit-Band indipendenti toscane è stata presentata stamani alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, di Matteo Mannelli, presidente dell’associazione Pollicino, Roberto Valtriani, direttore artistico dell’iniziativa, Carlo Pezzetti ed Elisa Picarello, rispettivamente vicepresidente e tesoriera della Pro Loco di Signa.

“La manifestazione – ha spiegato Valtriani – è nata dalla precisa volontà dei commercianti di piazza Stazione di promuovere un evento capace di richiamare persone così da garantire maggior attrattività e magnetismo a tutta la zona durante i mesi estivi. L’obiettivo, fin dal primo momento, è stato quello di coinvolgere tutte le generazioni convogliando a Signa le migliori tribute band della Toscana e il duo comico di Massimo Ceccovecchi e Alfredo Cavazzoni che porteranno in scena il loro apprezzato spettacolo di improvvisazione teatrale comica. Un’organizzazione complessa resa possibile grazie al supporto e la piena adesione dell’amministrazione comunale, dell’associazione Pollicino e della Pro Loco che vedrà in piazza stazione, da domani 18 giugno fino al 10 luglio prossimo, ogni mercoledì e giovedì, otto serate di grande musica e comicità”.

“Si tratta – ha detto il sindaco Fossi – di un primo esperimento, già destinato a essere replicato nei prossimi anni che andrà ad arricchire il ricchissimo cartellone di eventi dell’estate signese In una logica, non di concorrenza, ma di differenziazione della nostra offerta culturale. Tutto questo è stato reso possibile grazie al protagonismo del nostro mondo associativo e anche, per la prima volta, del tessuto commerciale che ha scelto, in modo preciso, di mettersi in gioco per rianimare piazza stazione e trasformarlo in uno dei centri focali della nostra città che è sempre più viva e dinamica, aperta ad accogliere i tanti residenti dei Comuni vicini”.

“Gli uffici del Comune di Signa – ha detto Mannelli – si sono subito resi super disponibili dimostrandosi pronti a recepire ogni istanza, a servizio della nostra comunità. Una manifestazione importante che testimonia come Signa sia una comunità sempre più viva. Per questo voglio ringraziare i commercianti per l’idea, l’impegno e l’entusiasmo dimostrato, senza criticare in modo avulso ma lavorando, concretamente, per rendere Signa, sempre di più, la casa di tutti. Per noi di Pollicino si tratta della seconda esperienza dopo “Oltrecontemporanea” con il festival già andato in scena a Villa Alberti”. “Noi della Pro Loco – ha concluso Pezzetti – abbiamo aderito convintamente con il nuovo consiglio direttivo. Siamo davvero entusiasti di partecipare a questa iniziativa che ha visto sviluppare un festival musicale che, sicuramente, lascerà il segno a livello di promozione territoriale”.