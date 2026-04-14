Estemporanea di pittura LiberArte, tutti i nomi dei premiati

FIRENZE – Circa 10mila famiglie che hanno presentato domanda per i contributi regionali relativi all’alluvione 2023 sono state liquidate, per un totale di oltre 26 milioni di euro, mentre prosegue l’impegno per gli eventi del 2024 e 2025. Considerando tutti e tre i periodi di emergenza meteo, sono stati pagati o sono in via di […]