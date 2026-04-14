CAMPI BISENZIO – LiberArte ringrazia la Pro Loco di Campi Bisenzio per il supporto nelle premiazioni, la Bettina Onlus per il supporto logistico e… gastronomico, il Circolo Culturale La Rocca per la recita di alcune poesie, tutti i pittori della collettiva, i cinque giudici, tutti i pittori della estemporanea e tutti i poeti che si sono alternati con la musica di Fabrizio Rosati. Questa invece la classifica della estemporanea primo posto per Paolo Virgolini, seguito da Sandro Casini, Aurelia Balan, Franca Cini e Mauro Del Vescovo.
Estemporanea di pittura LiberArte, tutti i nomi dei premiati
CAMPI BISENZIO – LiberArte ringrazia la Pro Loco di Campi Bisenzio per il supporto nelle premiazioni, la Bettina Onlus per il supporto logistico e… gastronomico, il Circolo Culturale La Rocca per la recita di alcune poesie, tutti i pittori della collettiva, i cinque giudici, tutti i pittori della estemporanea e tutti i poeti che si […]