Eurocar investe sul territorio: PWP e i suoi Centri Porsche fanno il loro ingresso nel Gruppo

FIRENZE – Eurocar, la principale realtà italiana nella distribuzione auto dei brand del Gruppo Volkswagen nel nostro paese, investe sul territorio. E lo fa grazie all’acquisizione di PWP srl e dei suoi tre centri Porsche, Centro Porsche Firenze, Centro Porsche Pescara e Centro Porsche Approved & Service Arezzo. Ciò, infatti, come spiegano, “rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita del Gruppo, che continua a consolidare la sua presenza nel mercato automotive italiano”. Il Gruppo Eurocar è controllato al 100% da Porsche Holding GmbH, il più grande gruppo di distribuzione automobilistica in Europa, attivo con 529 sedi in 29 Paesi e oltre 37.200 collaboratori suddivisi fra Europa, Asia e Sud America. Porsche Holding fa capo direttamente a Volkswagen AG. In Italia, Eurocar è il più grande gruppo per la distribuzione e l’assistenza dei marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Seat, Škoda, Cupra, Porsche e Lamborghini. Conta oltre 1.900 collaboratori distribuiti su 50 sedi in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e ora anche Abruzzo.

Non a caso, nel 2025 il Gruppo ha raggiunto volumi di rilievo: circa 60.000 auto consegnate e oltre 630.000 ore produttive nelle officine. “L’ingresso di PWP Srl – hanno spiegato questa mattina durante la presentazione nella sede fiorentina di via dei Cattani – conferma la strategia di crescita sostenibile di Eurocar, che amplia ulteriormente la presenza italiana nel segmento premium e rafforza in modo particolare il presidio del brand Porsche in Toscana”. Nell’occasione Matthias Moser, amministratore Delegato del Gruppo Eurocar, e Gabriel Gobbato, direttore generale di PWP, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione di PWP, realtà che nel 2021 aveva assunto la gestione dei propri Centri Porsche e che oggi approda all’interno della struttura Eurocar: oltre 60 collaboratori, nel 2025 ha consegnato 650 vetture nuove e 250 usate, totalizzando oltre 30.000 ore produttive nei servizi post-vendita. L’obiettivo per il 2026 è incrementare ulteriormente volumi e performance, valorizzando le opportunità di collaborazione con Eurocard.

Una rete radicata sul territorio: Firenze, Arezzo e Pescara Il Centro Porsche Firenze, concessionaria ufficiale dal 1989, rappresenta un punto di riferimento regionale per vendite, assistenza e customer experience. Eccellenza, qualità, tecnologia e tradizione sono i suoi valori fondanti, declinati in un’accoglienza professionale, personale altamente qualificato e un’identità corporate Porsche molto curata. Oltre al business del nuovo, grazie a una gamma Porsche sempre più ampia e tecnologicamente avanzata, rimane centrale l’usato certificato: per questo PWP offre una vasta selezione di vetture conformi ai più rigorosi standard qualitativi del marchio. Cresce anche il settore Porsche Classic Porsche Approved, sottoposte agli 111 controlli ufficiali, spinto dall’elevata qualità costruttiva del brand: si stima infatti che circa il 70% delle Porsche prodotte dal 1948 sia ancora in circolazione. Nel 2024, inoltre, il Centro Porsche Firenze ha ricevuto da Porsche Italia il riconoscimento Top Partner, premiando le performance di vendita, le iniziative verso i clienti e l’impegno in innovazione, inclusione e sostenibilità. Il Centro ha inoltre saputo valorizzare al massimo le opportunità offerte dalla mobilità elettrica, promuovendo eventi dedicati alla scoperta della guida a zero emissioni, in una Toscana particolarmente all’avanguardia grazie a un’eccellente rete di ricarica.

Matthias Moser, origini altoatesine, di Brunico per la precisione, si è soffermato su tanti aspetti, puntando molto su empatia e investimenti, oltre che sul territorio, anche in risorse umane. Moser, come già detto in precedenza, è l’amministratore delegato del gruppo Eurocar e se c’è un punto su cui è stato particolarmente chiaro, è stato quando ha sottolineato che “vogliamo essere il miglior partner nella mobilità dei nostri clienti”. E ancora: “Siamo orgogliosi che il Gruppo PWP, con il suo team altamente professionale, sia entrato a far parte del Gruppo Eurocar. PWP, infatti, si è sempre distinto per qualità e risultati: siamo certi che l’integrazione porterà un ulteriore valore aggiunto. Con questa acquisizione rafforziamo la nostra presenza con il brand Porsche nel territorio toscano, dove siamo già presenti dal 2017 con i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e Cupra, oltre al nostro Centro usato. Oggi, con l’ingresso di Porsche, ampliamo ulteriormente l’offerta sul territorio introducendo anche il marchio luxury e consolidando al tempo stesso la nostra presenza in Italia”.

“Siamo molto entusiasti – ha aggiunto Gabriel Gobbato, Direttore Generale di PWP Srl – di entrare a far parte del Gruppo Eurocar e di iniziare questo nuovo percorso insieme. Per noi rappresenta un’importante opportunità di crescita e di sviluppo, che affrontiamo con grande motivazione e senso di responsabilità. Siamo pronti ad accogliere le nuove sfide con la consapevolezza di far parte di un Gruppo solido e strutturato, condividendo valori, visione e obiettivi comuni, con l’obiettivo di continuare a offrire ai nostri clienti standard di eccellenza sempre più elevati”.