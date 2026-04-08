Eventi culturali a Carmignano: Art bonus e sponsor, prime donazioni

CARMIGNANO – Oltre 15mila euro da Chianti Banca e un privato. “Ringrazio, per il contributo, Chianti Banca e Fabio Lanè“. Nelle parole dell’assessore alla cultura Maria Cristina Monni c’è tutto il desiderio di segnare un punto nel coinvolgimento della collettività (singoli e parti organizzate) a sostegno di eventi e programmi di salvaguardia del patrimonio culturale. […]

CARMIGNANO – Oltre 15mila euro da Chianti Banca e un privato. “Ringrazio, per il contributo, Chianti Banca e Fabio Lanè“. Nelle parole dell’assessore alla cultura Maria Cristina Monni c’è tutto il desiderio di segnare un punto nel coinvolgimento della collettività (singoli e parti organizzate) a sostegno di eventi e programmi di salvaguardia del patrimonio culturale. Al momento, sul bando “Art bonus”, il credito d’imposta per le erogazioni liberali, al quale ha aderito il Comune per il recupero della vasca-fontana di piazza Vittorio Emanuele II, sono, infatti, arrivati 15.100 euro. “Un primo passo – lo definisce la stessa Monni – verso una più ampia collaborazione tra singoli cittadini e istituzioni della società civile, a supporto di iniziative e manifestazioni pubbliche”.

Nel caso specifico, “la raccolta rappresenta la fase iniziale – come la chiama il sindaco Edaordo Prestanti – della riqualificazione della piazza, che occupa il centro di Carmignano”. Con le donazioni fin qui ricevute, si è messa insieme una somma significativa per il restauro conservativo della vasca-fontana risalente al 1893, regalo della popolazione di Carmignano («da qui l’idea – ancora l’assessore Monni – di ricorrere al bando “Art bonus”») per la fine dei lavori del nuovo acquedotto. “Anche la sua collocazione non è casuale: fu costruita nel punto in cui terminava la nuova condotta idrica”, spiega l’assessore Monni.

La raccolta fondi per la vasca-fontana ottagonale, costruita dall’artigiano fontaniere Piero Lupi, utilizzando più materiali, dal macigno al travertino, fa parte di una deliberata scelta del Comune, “di rivolgersi – chiarisce l’assessore alla cultura – a soggetti, pubblici e privati, per patrocinare e sponsorizzare iniziative culturali dell’amministrazione cittadina. “Art bonus” è solo l’avvio di questa strategia”. A tal proposito, un avviso pubblico, valido per il 2026, il cui modulo di domanda, “per la ricerca di soggetti per sponsorizzazioni economiche a beneficio del Comune di Carmignano”, è scaricabile dall’apposita sezione del portale www.comune.carmignano.po.it, prevede la possibilità di contribuire finanziariamente a diversi eventi che caratterizzano, nell’arco dell’anno, il calendario “pubblico”: Cinema al parco museo (Estate Carmignanese); Concerto di fine estate (Estate Carmignanese); spettacolo/i teatrale/i previsti nel cartellone estivo o per le celebrazioni 11 Giugno; Pietramarina sotto le stelle, il concerto di luglio nell’area archeologica; lo spettacolo teatrale/musicale per le celebrazioni in agosto dei 5 Martiri di Artimino; l’Antica Fiera di Carmignano di dicembre; le iniziative e le luminarie natalizie. La cifra minima di sponsorizzazione non può essere inferiore a 250 euro per ogni evento, 1.000 euro se main sponsor.

Le scadenze per le domande variano da evento ad evento: entro il 15 maggio per Cinema al parco museo, il concerto di fine estate, gli spettacoli teatrali del cartellone estivo; entro il 30 maggio per le celebrazioni dell’11 giugno; entro il 15 giugno per il concerto a Pietramarina, il 15 luglio per lo spettacolo teatrale/musicale per le celebrazioni dei 5 Martiri di Artimino; il 30 settembre per l’Antica Fiera di Carmignano; il 30 ottobre per le iniziative e luminarie natalizie.