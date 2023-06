Ex Gkn, due anni dall’inizio del presidio: quando il teatro è motivo di dibattito. Lunedì 3 luglio a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Sono passati due anni da quando i lavoratori della ex Gkn hanno ricevuto la e-mail che comunicava loro i 422 licenziamenti. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – sostiene i lavoratori e il Collettivo di fabbrica e per questo motivo lunedì 3 luglio alle 18.30 invita la cittadinanza all’incontro pubblico sul tema “A proposito de “Il Capitale, un libro che ancora non abbiamo letto” di Kepler-452”, drammaturgia e regia di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, con Tiziana De Biasio, Felice Ieraci, Francesco Iorio e Dario Salvetti del Collettivo di fabbrica, per parlare di lavoro, cultura e convergenze con i protagonisti di questo spettacolo che ha debuttato in Europa e sta calcando molti palchi importanti”. L’appuntamento è in sala consiliare Sandro Pertini, in piazza Dante, “perché la cultura e la buona occupazione – conclude il comunicato – sono fondamentali per creare una società equa, perché la difesa dei lavoratori è una priorità per una società civile”.